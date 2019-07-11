Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова призвала Владимира Путина восстановить законность на муниципальных выборах в Петербурге.
По ее словам, которые приводит сайт партии, президент должен обеспечить соблюдение прав граждан и гарантировать проведение честных и свободных выборов.
В обращении говорится, что руководители северной столицы и избиркомов нарушают конституцию и УК РФ. В нем отмечается, что горадминистрация любыми средствами намерена сохранить контроль над муниципальными советами.
Среди нарушений Слабунова назвала следующие: тайное назначение выборов, массовые отказы кандидатам в приеме документов и в регистрации, "потеря" документов избиркомами, сокращение графика их работы, переезд с места на место.
В итоге, заключила лидер "Яблока", более 60% кандидатов от партии получили отказы в регистрации по абсолютно надуманным основаниям.
Источник превью: Правда.ру
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