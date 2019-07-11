"Яблоко" призвало Путина вмешаться в муниципальные выборы в Петербурге

Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова призвала Владимира Путина восстановить законность на муниципальных выборах в Петербурге.



Честная борьба: Как в Петербурге будут контролировать прозрачность выборов

По ее словам, которые приводит сайт партии, президент должен обеспечить соблюдение прав граждан и гарантировать проведение честных и свободных выборов.

В обращении говорится, что руководители северной столицы и избиркомов нарушают конституцию и УК РФ. В нем отмечается, что горадминистрация любыми средствами намерена сохранить контроль над муниципальными советами.

Среди нарушений Слабунова назвала следующие: тайное назначение выборов, массовые отказы кандидатам в приеме документов и в регистрации, "потеря" документов избиркомами, сокращение графика их работы, переезд с места на место.

В итоге, заключила лидер "Яблока", более 60% кандидатов от партии получили отказы в регистрации по абсолютно надуманным основаниям.

Источник превью: Правда.ру

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