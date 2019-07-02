"Яблоко" пригласило Памфилову лично оценить обстановку в Петербурге

Зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков попросил главу ЦИК Эллу Памфилову приехать в Петербург и лично посмотреть, что там происходит накануне муниципальных выборов.



В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком

По его словам, в северной столице происходит захват власти. Рыбаков добавил, что с теми, кто так проводит выборы, нельзя обсуждать введение электронного голосования.

В Петербурге осенью пройдут муниципальные выборы и губернаторские. Ранее представители оппозиции пожаловались на то, что избиркомы ряда муниципальных образований скрывали даты проведения избирательной кампании, из-за чего возникли сложности со своевременной подачей документов. Кроме того, жалобы касались искусственных очередей на подачу документов.

ЦИК и горизбирком в ходе проверки подтвердили факты нарушений. Прокуратуру и СК попросили усилить контроль за соблюдением прав участников выборного процесса.

Памфилова ранее заявила, что не исключает отмену выборов в Петербурге, однако накануне в ЦИК сказали, что они все-таки будут проведены.

Источник превью: Правда.ру

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