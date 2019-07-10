Замдиректора Росгвардии Меликов может стать сенатором

Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов может стать сенатором от губернатора одного из регионов.



Замглавы управления Росгвардии заподозрили в незаконном предпринимательстве

Сейчас такая возможность обсуждается, назначение может произойти в августе-сентябре, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник в Совфеде.

Ранее стало известно, что Меликов написал рапорт об увольнении. "Коммерсант" отмечал, что этому могло предшествовать подписание главой Росгвардии Виктором Золотовым приказов, которые перераспределяли обязанности его заместителей. У Меликова из них были самые широкие полномочия.

Сообщалось, что рапорт подал и еще один зам Золотова - генерал-лейтенант Сергей Милейко, который занимался тыловыми вопросами.

Официальных данных на этот счет не поступало.

Источник превью: сайт "Единой России"

Читайте также:

Двое заместителей главы Росгвардии подали в отставку