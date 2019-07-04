Либералы собрали подписи, но только в интернете

Заканчивается сбор подписей избирателей на выборах в Мосгордуму. Согласно закону, каждый кандидат-самовыдвиженец или представляющий непарламентскую партию, должен набрать 3% подписей от числа избирателей в своем округе — это около 5 тысяч. Цифра 3% — это минимальный барьер на выборах по партийным спискам.



Полиция проверит информацию о подделке подписей по выборам в Мосгордуму / Новости от 28.06.2019 22:57

Подписной фильтр отсекает реальных кандидатов, обладающих известностью и группой поддержки от болтунов, не способных заинтересовать заметное число избирателей. Для победы на муниципальных выборах обычно нужно набрать не меньше 30% голосов, так что 3% подписей — это не проблема.

Не проблема для всех, кроме либеральной оппозиции, чье любимое занятие — это ныть о том, как их обижает власть. Последние несколько недель в "Фейсбуке" и "Твиттере" стоял неумолчный стон о том, как трудно собирать подписи "независимым кандидатам". Также либералы жаловались на "провокации" и "фабрики подписей", где не то подделывают подписи за других независимых кандидатов, не то рисуют фальшивки за самих либералов, чтобы потом подбросить в избиркомы и добиться отказа в регистрации.

Теперь либеральные кандидаты рапортуют об окончании сбора подписей и бьют себя пяткой в грудь, что всё собрано честно. С другой стороны, чисто математически, их заявления выглядят странно: почему-то в последнее время некоторые из них в день собирали столько же, сколько раньше за неделю.

В любом случае, последнее слово за Мосгоризбиркомом. Похоже, что кандидаты не так уж сильно уверены в качестве своих подписей, потому что начали собирать другие подписи — в интернете.

Сперва на американском сайте Change. org была опубликована петиция, обращенная к председателю Мосгоризбиркома Горбунову, главе Центризбиркома Памфиловой, мэру Москвы Собянину, а также руководству администрации Президента (самого Президента решили не тревожить). Автора петиции, московского программиста Олега Сальманова, кстати, можно сразу же привлекать по статье за распространение фейковых новостей — в его "Фейсбуке" в череде записей про проблемы московских кандидатов — ссылка на сообщение о том, что найдены 150 тел жертв наводнения в Иркутской области.

Сальманов требует от властей зарегистрировать "всех независимых кандидатов", но при этом называет только следующие имена: "главы московских муниципалитетов Илья Яшин и Елена Русакова, а также Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Юлия Галямина". Все животные равны, но некоторые равнее, да-да.

Несмотря на то, что про петицию Сальманова написала "Новая газета", а подписи под текстом поставили Лия Ахеджакова, Александр Гельман, Людмила Улицкая, Дмитрий Зимин, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и другие представители "творческой интеллигенции", за двое суток удалось набрать около шести тысяч подписей — приблизительно столько, сколько надо для регистрации одного "независимого кандидата".

Это и есть реальный уровень поддержки Яшина, Соболь, Гудкова, Милова и прочих. Даже в интернете, где оставить подпись — секундное дело, их общий уровень поддержки — как у одного кандидата-одномандатника.

Еще одно обращение опубликовал у себя в "Фейсбуке" другой "независимый кандидат" — Константин Янкаускас. Он не требует "зарегистрировать всех", он просит Эллу Памфилову ввести "внешнее управление" в Мосгоризбиркоме на время проверки подписей. К обращению Янкаускаса присоединились те же самые кандидаты Жданов, Милов, Соболь и Яшин. Больше ни один "независимый кандидат" за сутки так и не поддержал это обращение.

Собственно, добавить к этому нечего. Вечная беда российских либералов остается с ними: страшно далеки они от народа. Набрать пару десятков подписей "творческой интеллигенции" в интернете им не сложно. А вот собрать хотя бы три процента настоящих подписей простых москвичей — практически непосильная задача.

Фото превью: moskva.glavny.tv