Спикер Мосгордумы исключил возможность отмены электронного голосования

Электронное голосование на выборах в Мосгордуму состоится даже в том случае, если при тестировании будут выявлены какие-либо недостатки в системе. Об этом заявил председатель парламента Алексей Шапошников.



Московские власти хотят запустить систему электронного голосования к осени. К ней есть много вопросов

По его словам, необходимые изменения в законодательство внесут после голосования. На данный момент нормативная база сформирована.

Шапошников сказал "Эху Москвы", что не знает случаев обвала сайта мэра, с помощью которого проведут электронное голосование. Он также добавил, что оно снимает вызывавшие критику вопросы, например, о досрочном голосовании и голосовании по открепительным удостоверениям.

В эксперименте примут участие до 6% избирателей Москвы. С 11 июля систему запустят в тестовом режиме, всем желающим предложено попробовать ее взломать. Тем, у кого это получится, заплатят 1,5 млн рублей.

Источник превью: сайт правительства Москвы

Читайте также:

Яшин потребовал от Собянина гарантировать честные выборы в Мосгордуму