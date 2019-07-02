Электронное голосование на выборах в Мосгордуму состоится даже в том случае, если при тестировании будут выявлены какие-либо недостатки в системе. Об этом заявил председатель парламента Алексей Шапошников.
По его словам, необходимые изменения в законодательство внесут после голосования. На данный момент нормативная база сформирована.
Шапошников сказал "Эху Москвы", что не знает случаев обвала сайта мэра, с помощью которого проведут электронное голосование. Он также добавил, что оно снимает вызывавшие критику вопросы, например, о досрочном голосовании и голосовании по открепительным удостоверениям.
В эксперименте примут участие до 6% избирателей Москвы. С 11 июля систему запустят в тестовом режиме, всем желающим предложено попробовать ее взломать. Тем, у кого это получится, заплатят 1,5 млн рублей.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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