Во время прямой линии с Владимиром Путиным на различные ресурсы были совершены пять DDoS атак. Их удалось вовремя выявить, на ход мероприятия они не повлияли.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам заявили, что целью одной из атак была ВГТРК, остальных - порталы, с помощью которых принимались обращения граждан к российскому лидеру.
Прямая линия состоялась 20 июня, она продолжалась 4 часа 8 минут. Президенту поступило около двух миллионов обращений, он ответил на 81 вопрос.
Ведущая программы сообщила о DDoS атаке непосредственно во время трансляции. По ее словам, целью был информационный центр. Предполагается, что с данной атакой могли быть связаны неполадки во время видеозвонков.
Накануне в "Ростелекоме" заявили, что атак было рекордное количество, но все они были своевременно обнаружены благодаря внедренной системе защиты.
Источник превью: сайт Кремля
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