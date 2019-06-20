Прямая линия с президентом: главное. Новость обновляется

Началась 17-я по счету прямая линия с президентом. Глава государства отвечает на вопросы граждан с 12:00. Фиксируем главное…

12:52 — В ходе прямой линии был поднять вопрос о маленьких зарплатах врачей и нехватке медперсонала в небольших городах и селах

Ответ Владимира Путина:

Отрасль развивается, но проблем много. Первое, доступность первичного звена здравоохранения. Второе, нехватка специалистов. Третье, обеспечение лекарствами. Вот три основные проблемы.

По первому пункту — в некоторых регионах, их где-то 18, мы наблюдаем значительное снижение числа первичных пунктов здравоохранения. Причем это часто благополучные регионы. например, Краснодарский край, Чеченская республика. Прошу министра здравоохранения и руководство регионов обратить на это внимание.

Конечно, нужно развивать систему врачей и фельдшеров на селе. Мы из федерального бюджета выплачиваем им деньги. А жильем должны заниматься местные власти.

Вторая проблема — кадры. Одна из ключевых задач, повышение уровня заработной платы. В целом по стране они растут, в этом году на пять процентов. Нам безусловно нужно выравнивать зарплаты по регионам страны.

Третья проблема — лекарственное обеспечение.

Вопрос: много вопросов о проблемах с обеспечением жизненно важных лекарств. Может, министру дадим слово?

Ответ Владимира Путина:

Конечно дадим. Но сначала скажу. Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я скажу.

Федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки.

12:32 — В Москве в эти минуты проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. К началу прямой линии поступило более полутора миллиона вопросов.

В ходе нее прозвучал вопрос: "Люди пишут, что жить стало тяжелее".

Ответ Владимира Путина:

— Это действительно так. Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Это даже не санкции, а ситуация на рынках с товарами нашего экспорта — нефть, металлы, химия и т. д. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас ситуация постепенно выравнивается.

Одна из существенных статей расходов — выплаты по кредитам, до 40 процентов от заработной платы. ЦБ должен обратить внимание, нам эти пузыри не нужны.

Рост заработных плат есть. В номинальном выражении начисленная зарплата в прошлом году — 33 тысячи, в этом — почти 45 тысячи. Я говорю о средних цифрах. Приходится о них говорить — у нас большая разница по отраслям и по регионам.

Реальная зарплата в 2018 году — рост 8,5 процентов. Это восстановительный рост, я считаю. Кроме того, все уровни власти старались выполнять майские указы 2012 года. Если б их не было, не было бы и роста зарплата.

В этом году проиндексируем зарплаты военнослужащих. И по пенсиям: в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента. С 1 апреля пенсии повышены на 2 процента. Будут повышены пенсии военных пенсионеров.

12:19 — Владимир Путин о национальных проектах:

Вокруг нацпроектов строится вся наша работа. Конечная цель их — поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, поднять производительность труда. И на основе этого повысить уровень жизни. Прежде всего, нам надо было понять, где источники финансирования.

К сожалению, правительству пришлось повысить НДС с 18 до 20 процентов. Кто будет развивать инфраструктуру без участия государства.

В Москве в Гостином дворе в эти минуты проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. К началу прямой линии поступило более полутора миллиона вопросов.