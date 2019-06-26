Геннадий Зюганов охарактеризовал свои отношения с Владимиром Путиным как "нормальные, рабочие". Лидер КПРФ добавил, что президент всегда ему перезванивает, если он звонит.
Политик рассказал, что во время недавнего приезда председателя КНР Си Цзиньпина его пригласили, а лидеров других партий не позвали.
Кроме того, заявил Зюганов ТАСС, он поставил свою подпись под первым посланием Путина. Потом, считает он, страна сползла в "либеральную колею". России нужна стратегия на десятилетия вперед, как в Китае, указал парламентарий.
Отвечая на вопрос о качествах Путина, лидер КПРФ отметил, что он сделал вклад в укрепление единства страны и обеспечение безопасности. Но нужно иметь четкую и ясную программу развития, добавил политик.
Напомним, сегодня Зюганову исполняется 75 лет. Путин на заседании Госсовета в Кремле подарил ему раритетное издание с материалами 23-го съезда КПСС.
Источник превью: Википедия
Читайте также:
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.