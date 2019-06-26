Зюганов назвал свои отношения с Путиным нормальными и рабочими

Геннадий Зюганов охарактеризовал свои отношения с Владимиром Путиным как "нормальные, рабочие". Лидер КПРФ добавил, что президент всегда ему перезванивает, если он звонит.



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Политик рассказал, что во время недавнего приезда председателя КНР Си Цзиньпина его пригласили, а лидеров других партий не позвали.

Кроме того, заявил Зюганов ТАСС, он поставил свою подпись под первым посланием Путина. Потом, считает он, страна сползла в "либеральную колею". России нужна стратегия на десятилетия вперед, как в Китае, указал парламентарий.

Отвечая на вопрос о качествах Путина, лидер КПРФ отметил, что он сделал вклад в укрепление единства страны и обеспечение безопасности. Но нужно иметь четкую и ясную программу развития, добавил политик.

Напомним, сегодня Зюганову исполняется 75 лет. Путин на заседании Госсовета в Кремле подарил ему раритетное издание с материалами 23-го съезда КПСС.

Источник превью: Википедия

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