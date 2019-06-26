Владимир Путин поздравил Геннадия Зюганова с днем рождения и подарил ему издание с материалами съезда КПСС.
Вручение состоялось сегодня на заседании Госсовета в Кремле. Президент напомнил, что лидер коммунистов вступил в КПСС в 1966 году, тогда же состоялся 23-й съезд партии.
Путин добавил, что хотел бы напомнить политику о тех событиях, подошел к нему и вручил книгу. Преподнес глава государства и еще один подарок - картину с изображением площади перед Дворцом съездов.
Поздравил Зюганова в среду и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он презентовал ему труды Владимира Ленина.
Юбиляр в свою очередь отметил, что Володина могут уличить в пропаганде КПРФ. На это спикер с иронией сказал, что если при таких оппонентах партия власти все еще имеет большинство, то их надо беречь.
Отметим, сегодня Зюганову исполняется 75 лет.
Источник превью: сайт КПРФ
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