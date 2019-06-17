Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Цены на все продукты в российских магазинах постоянно растут, а в мире - снижаются, отметил политик на своей странице в Twitter. По его словам, у РФ нет шанса ни на какое развитие, пока население по уши в долгах, а у половины семей денег хватает только лишь на одежду и еду.
Ранее Зюганов заявлял, что быть многодетной семьей в РФ - значит быть нищей семьей. Он привел слова вице-премьера Голиковой, которая напомнила, что более 51% семей с детьми находятся за чертой бедности.
По мнению Зюганова, это объясняет падение рождаемости на 15%. "Таковы наглядные результаты "прорывных успехов" работы правительства РФ", - заключил он.
Источник превью: Правда.ру
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