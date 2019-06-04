Зюганов раскритиковал чиновников за планы отменить тысячи ГОСТов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал решение отменить в РФ около 10 тысяч советских ГОСТов.



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Он отметил, что, по мнению чиновников, высочайшие стандарты качества эпохи СССР "мешают развитию экономики России". Между тем, написал политик в Twitter, нашей стране мешают "дефективные менеджеры из либеральной команды".

Он посетовал, что они ничего не могут делать качественно, "кроме разрушения и прислуживания олигархии". Именно из-за этого в российских магазинах можно найти опасные для здоровья продукты, добавил Зюганов и заключил: "избавятся от ГОСТов - откроют шлюзы для фальсификата".

Об отмене тысяч ГОСТов, которые существуют еще со времен СССР, ранее предупредил начальник Росстандарта Алексей Абрамов. Чиновник констатировал, что хотя большинство их них имеет отношение к сфере добровольного применения, они все равно мешают развитию экономики страны.

Фото превью: Pravda.ru

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