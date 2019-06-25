Песков не смог прокомментировать траты российских чиновников в командировках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать расходы главы Минпромторга Дениса Мантурова в командировках, переадресовав этот вопрос правительству и министерству.



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"Я переадресую вопрос в Белый дом и непосредственно в министерство, потому что там можно узнать конкретную информацию - когда, как, что это было за мероприятие. Это прерогатива в данном случае правительства", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее газета "Ведомости" со ссылкой на исследование компании "Трансперенси интернешнл" опубликовала данные о командировочных расходах чиновников в России. За период с 2016 по 2017 год Минпромторг потратил на проживание сотрудников в зарубежных отелях более 19 миллионов рублей, а глава ведомства ночевал в номерах, стоимость которых составляет до нескольких сотен тысяч рублей за сутки.

Как пояснили в Минпромторге, все командировочные расходы согласовывается формировании проекта федерального бюджета и проверяются аудиторами Счетной палаты. В свою очередь аналитики подчеркивают, что отдельные категории чиновников могут выходить за пределы установленных лимитов расходов во время командировок.