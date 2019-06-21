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ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение

Политика print

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос с целью выяснить, как сильно граждане Российской Федерации доверяют политикам.


ВЦИОМ констатирует политический застой в России?

Любопытно, что специалисты ВЦИОМ отметили рост доверия россиян не только к главе страны, но и, например, к правительству РФ.

Мнение об этом исследовании высказал председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин:

— У социологов из ВЦИОМ случилась, видимо, итальянская забастовка.

Сегодня опубликованы данные рейтингов доверия политикам, оценки работы президента, правительства и политических партий.

Ну так вот, везде все немного, совсем немного, но подросло.

Уровень одобрения президента, например, повысился с 64,2 до 64,3 процента. А у Дмитрия Медведева упал с 38,3 до 37,9 процента. У правительства показатели повысились с 41,1 до 42 процентов.

С "открытыми" вопросами о доверии конкретным политикам все обстоит еще лучше. У Владимира Путина — рост с 71,7 до 72,3 процента. У Дмитрия Медведева — с 37,8 до 38,5 процента. У Владимира Жириновского — с 34,1 до 35,4 процента.

То есть, если судить по опросам ВЦИОМ, люди понемножечку, но начинают доверять власти все больше.

Сомневаться в этом приходится по двум причинам.

1. Совсем недавно социологам задали требовательные вопросы из Кремля, после чего значения стали другими.

2. Неделя пусть и небольшого роста доверия пришлась на громкое дело Ивана Голунова, показавшее разбалансировку системы управления в государстве, и на известия о росте цен на топливо.

На самом деле, эти обнародованные сегодня данные могут свидетельствовать о застое.

Либо люди просто перестали реагировать на происходящие вокруг них события, либо врут социологам, либо врут сами социологи. Мне почему-то кажется, что не может расти рейтинг после резонансных событий, в ходе которых столь открыто нарушались права человека, что позже признал и министр внутренних дел, отправив президенту представление на увольнение двух генералов.

Политический застой — это плохо, потому что он в политике — гнойник, который чем больше разрастается, тем очевиднее становится необходимость хирургической операции.

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