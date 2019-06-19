В правительстве назвали рост цен на бензин "закономерным"

В правительстве назвали закономерным рост цен на бензин в России. В мае, согласно данным Росстата, топливо подорожало на 17,5%, а стоимость сырой нефти выросла на 4,5%.



Цены на бензин: в январе топливо в России подорожало на 1,7% / Новости от 10.01.2019 13:56

"Такая ситуация сложилась в связи с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса и привела к резкому росту доходности мелкого опта и розницы. Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе", - цитирует агентство "Интерфакс" сообщение кабмина.

Напомним, что с 3 по 9 июня цена на бензин в стране в среднем выросли на 0,3%. Топливо подорожало в 58 регионах страны. Такой рост цен происходит по причине того, что "происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе", пояснили в правительстве.

Сейчас биржевая цена на бензин на 7% ниже, чем год назад, при этом рост розничной стоимости топлива соответствует параметрам соглашения, заключенного в минувшем году.