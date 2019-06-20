Доходы высших чиновников должны быть более приближены к зарплатам большинства граждан - Миронов о заявлении Путина

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов прокомментировал высказывание Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что не должно быть огромной разницы в зарплатах руководителей и сотрудников госструктур.



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С этим утверждением политик согласен. Поэтому, добавил он, "СР" разработала законопроект, который регулирует соотношение доходов глав и простых работников государственных организаций. Это касается также компаний с госучастием и внебюджетных фондов.

Партия предлагает ввести в Трудовом кодексе такую формулировку: разница в зарплате руководителей и сотрудников данных организаций в РФ не может быть более чем восьмикратной. В настоящее время такое соотношение далеко не всегда соблюдается, отметил Миронов.

В документе также указано, что оклады руководителей госструктур не могут быть больше чем среднемесячное денежное вознаграждение главы государства. Лидер "СР" выразил убеждение, что доходы высшего звена бюрократии должны быть более приближены к реалиям жизни большинства россиян. Зарплаты же бюджетников нужно поднимать до уровня госслужащих, заключил политик.

Источник превью: сайт "Справедливой России"

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