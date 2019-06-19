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Полпред президента в СФО предлагает создать рабочую группу по противодействию коррупции среди чиновников

Политика print

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло внес предложение создать в стране постоянно действующую рабочую группу по противодействию коррупции.


Полпред Меняйло раскритиковал губернатора Хакасии Коновалова за расточительство

По его словам, соответствующую инициативу он озвучит главам регионов на следующем неделе в Кызыле. Там пройдут Совет округа и Совет межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

Меняйло назвал эту меру совершенно необходимой в связи с тем, что проблема коррупции очень остро стоит в нашей стране. Он добавил, что создание группы поможет обеспечить координацию антикоррупционной работы и системы взаимодействия всех органов власти РФ.

В своей речи на заседании Совета по вопросам кадровой политики при полпреде в Барнауле чиновник также заявил о том, что кандидаты на госслужбу, включенные в кадровый резерв, не соответствуют установленным требованиям. Он констатировал, что во многих регионах их отбор и подготовка проходят формально.

Источник превью: сайт полномочного представителя президента в СФО

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Темы полпред коррупция сергей меняйло
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