Госдума изменит регламент работы в связи с прямой линией с Путиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по контролю и регламенту внести изменения в работу парламентариев в четверг. Причина - прямая линия с Владимиром Путиным.



«Прямая линия»: россияне предпочитают звонить с вопросами

Фракции обратились с просьбой дать им возможность посмотреть программу. По словам Володина, 20 июня пройдет как день работы в комитетах.

Напомним, прямая линия начнется в полдень по московскому времени. По сведениям, предоставленным колл-центрами, главе государства уже поступило более 950 тысяч обращений.

Задать вопрос российскому лидеру можно по телефону, с помощью СМС или ММС, а также через сайт москва-путину.рф или приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети.

Непосредственно во время прямого эфира выйти на связь со своими вопросами смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Источник превью: сайт Госдумы

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