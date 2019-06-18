"Первый канал" и "Россия 1" отвели на прямую линию с Путиным три часа

"Первый канал" и "Россия 1" отводят на прямую линию с Владимиром Путиным всего 3 часа. Так написано в их телепрограмме.



«Прямая линия»: статистика обращений

По данным, предоставленным колл-центрами, президенту уже поступило свыше 820 тысяч обращений.

Напомним, прямая линия начнется в четверг в полдень по московскому времени. Вопросы будут принимать до окончания передачи.

По словам пресс-секретаря Путина, мероприятие пройдет в традиционном формате. Президент будет находится в Гостином дворе. Оттуда, если будет необходимо, он сможет связаться с главами субъектов РФ и с министрами.

Вторник и среду глава государства целиком посвятит подготовке в прямой линии. Он читает справочные материалы, изучает поступившие обращения, проводит консультации с представителями органов власти.

Называть темы, которым президент намерен уделить особое внимание, Песков не стал.

Источник превью: сайт Кремля

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