Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение сделал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - сказано в документе, опубликованном на сайте кабмина в понедельник, 17 июня.
Напомним, в мае президент Владимир Путин освободил от должности посла России в Минске Михаила Бабича, которую он занимал с 24 августа 2018 года. До этого Бабич находился на должности полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
Михаил Бабич неоднократно встречал критику со стороны белорусских властей. В марте 2019 года он высказал свое мнение о характере союзного государства в интервью РИА Новости. Это привело к его широкой критике в республике. В частности, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз обвинил Бабича в неуважении к белорусскому народу, а также посоветовал ему "вникнуть в специфику страны".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле остались довольны итогами работы Бабича на должности посла.
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