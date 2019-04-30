Михаил Бабич покинет должность посла России в Белоруссии - СМИ

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинет этот пост, проработав в Минске меньше года. Дипломатическую миссию он возглавил лишь в конце августа.



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О предстоящей отставке сообщает, ссылаясь на информированные источники, газета "Коммерсант". Отозвать Бабича попросил Владимира Путина Александр Лукашенко во время форума "Один пояс — один путь" в Пекине. Лукашенко заверил президента России, что готов начать к давно обсуждаемой интеграции двух стран, но попросил об отсрочке на год и отзыве посла. В свою очередь, Путин обещал в течение года не оказывать влияния на внутреннюю политику Белоруссии.

За время своей работы Михаил Бабич сделал ряд жестких заявлений о российско-белорусских отношениях, что вызвало довольно резкую реакцию со стороны внешнеполитического ведомства республики. Так, представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Бабич "не понимает разницы между федеральным округом и независимым государством" и демонстрирует навыки не дипломата, а счетовода или бухгалтера.

До назначения в Минск Бабич не служил в МИДе, а занимал пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

По данным "Коммерсанта", отзыв с посольской должности в Кремле не рассматривают в качестве наказания, так что Бабичу могут предоставить другую работу.

Источник фото: Посольство России в Белоруссии

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