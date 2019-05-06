В Кремле довольны итогами работы Бабича в Белоруссии

Президент России Владимир Путин остался доволен итогами работы Михаила Бабича на посту посла РФ в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Бабич проработал послом в Белоруссии недолго, но, тем не менее, за непродолжительный срок достаточно много было сделано", - передает агентство ТАСС слова представителя Кремля.
Пресс-секретарь президента добавил, что решение о замене посла в Белоруссии было принято в соответствии с кадровой целесообразностью. "Это решение главы государства, вы знаете, что послы назначаются и освобождаются от должностей по указу президента", - уточнил Песков.
Напомним, Владимир Путин освободил от должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича, который занимал этот пост с 24 августа 2018 года. До этого Бабич находился на должности полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
Михаил Бабич неоднократно встречал критику со стороны белорусских властей. В марте 2019 года он имел неосторожность высказать свое мнение о союзном государстве в интервью РИА Новости. Это привело к массовой критике Бабича в Белоруссии. В частности, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз обвинил Бабича в неуважении к белорусскому народу, а также посоветовал ему "вникнуть в специфику страны".
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