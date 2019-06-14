В регионы, отстающие в экономическом плане, правительством назначены кураторы из числа министров. Речь идет о 10 субъектах РФ.
В частности, глава Минэкомразвития Максим Орешкин будет курировать три региона - Алтай, Карелию и Туву, министр финансов Антон Силуанов - Курганскую область, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгею.
"Ведомости" пишут, что в перечень попали регионы с самыми низкими доходами населения, очень высокой безработицей и т.д. Все они получают значительную помощь из бюджета страны.
Задача кураторов - разработать комплекс мер ускоренного развития регионов. Их утвердит кабмин, а министры будут обязаны следить за реализацией.
Добавим, о намерениях ввести новую систему кураторства субъектов РФ Орешкин заявлял представителям прессы еще весной. Тогда он уже был выбран куратором Тувы.
Источник превью: сайт Минэкономразвития
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