Федеральные министры будут курировать отстающие регионы

В регионы, отстающие в экономическом плане, правительством назначены кураторы из числа министров. Речь идет о 10 субъектах РФ.



Названы самые застраиваемые регионы России

В частности, глава Минэкомразвития Максим Орешкин будет курировать три региона - Алтай, Карелию и Туву, министр финансов Антон Силуанов - Курганскую область, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгею.

"Ведомости" пишут, что в перечень попали регионы с самыми низкими доходами населения, очень высокой безработицей и т.д. Все они получают значительную помощь из бюджета страны.

Задача кураторов - разработать комплекс мер ускоренного развития регионов. Их утвердит кабмин, а министры будут обязаны следить за реализацией.

Добавим, о намерениях ввести новую систему кураторства субъектов РФ Орешкин заявлял представителям прессы еще весной. Тогда он уже был выбран куратором Тувы.

Источник превью: сайт Минэкономразвития

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