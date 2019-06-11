Андрей Чибис выдвинулся в губернаторы Мурманской области от "Единой России"

Врио мурманского губернатора Андрей Чибис первым подал необходимые документы на участие в выборах главы региона. Он выдвинут кандидатом от "Единой России".



Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области

Напомним, в марте возглавлявшая регион 7 лет Марина Ковтун подала российскому лидеру заявление о своей досрочной отставке. Она сразу предупредила, что в выборах участвовать не намерена.

Позже Владимир Путин назначил врио губернатора замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Добавим, накануне Чибис провел совещание в правительстве области, которое начал с мониторинга резонансных тем, поднимаемых жители в соцсетях и обращениях к органам власти. Он обратил внимание на необходимость реагировать на сигналы, поступающие от граждан, принимать конкретные меры по каждому из них.

Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Работал на руководящих постах Министерства регионального развития, Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

В Мурманской области пропал огромный железный мост