Врио мурманского губернатора Андрей Чибис первым подал необходимые документы на участие в выборах главы региона. Он выдвинут кандидатом от "Единой России".
Напомним, в марте возглавлявшая регион 7 лет Марина Ковтун подала российскому лидеру заявление о своей досрочной отставке. Она сразу предупредила, что в выборах участвовать не намерена.
Позже Владимир Путин назначил врио губернатора замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.
Добавим, накануне Чибис провел совещание в правительстве области, которое начал с мониторинга резонансных тем, поднимаемых жители в соцсетях и обращениях к органам власти. Он обратил внимание на необходимость реагировать на сигналы, поступающие от граждан, принимать конкретные меры по каждому из них.
Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Работал на руководящих постах Министерства регионального развития, Федерального агентства по строительству и ЖКХ.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
В Мурманской области пропал огромный железный мост
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.