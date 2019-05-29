В Мурманской области пропал огромный железный мост

Местные жители обнаружили разобранный мост через реку Умба. Они успели сфотографировать как центральный пролет еще торчит из воды. Через несколько дней пропала и оставшаяся часть конструкции.



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Многометровая металлическая конструкция находилась вблизи заброшенного поселка и ранее использовалась для переправы поездов. Мост уже давно не использовался по назначению, рельсы с конструкции сняли. Несмотря на то, что собственник моста не заявлял в полицию, правоохранители уже занимаются изучением инцидента.

По мнению местной полиции, конструкцию моста разобрали, чтобы сдать на металлолом.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о случаях воровства мостов в России. Так, в Хабаровске неизвестные злоумышленники украли автомобильный, проходивший над тепломагистралью ТМ-31. Конструкция была демонтирован с дороги, ведущей от Хабаровской ТЭЦ-3 в поселок Тополево.

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