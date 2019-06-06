На ПМЭФ-2019 решаются судьбы миллиардов и континентов

Сегодня начал свою работу ежегодный, 23-й по счету, Петербургский международный экономический форум. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006, куратором мероприятия является президент Российской Федерации. При этом, глава государства лично посещает ПМЭФ. Не станет исключением и форум этого года.

В нынешнем году форум примет более 17 тысяч участников, при этом, только китайская делегация будет состоять примерно из тысячи человек. Кстати, форум посетит и поприветствует и глава КНР, Си Цзиньпин. Помимо этого, ожидается, что в работе форума примут участие представители более 1800 компаний из 75 государств.

Что касается российской делегации, то в её состав входят 8 вице-премьеров, 16 министров, 34 руководителя федеральных служб и агентств и главы 70 регионов.

Политическое представительство ПМЭФ также выглядит весьма солидно. Например, на форуме ожидается присутствие генерального секретаря ООН, Антониу Гутерриша, президентов Болгарии и Армении, а также представителей многих других государств со всего мира.

Только на церемонии открытия форума выступят председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, Президент Республики Молдова Игорь Додон, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. И это далеко не полный список.

Президент России уже обратился с приветственным словом к гостям и участникам форума, в котором, в частности, заявил: "Более двух десятилетий Форум вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного развития.

И в этом году государственные деятели, авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства".

При этом, глава государства подчеркнул: "убежден, что выработанные на Форуме рекомендации и заключенные в его рамках соглашения послужат укреплению международного партнерства, построению благополучного будущего для наших стран и народов".

Нынешний ПМЭФ пройдет под общим лозунгом "Формируя повестку устойчивого развития", поэтому общий тон приветственного слова российского президента вполне логичен.

Кстати, планируется, что глава России проведет множество важных встреч и выступлений в рамках мероприятий форума. Ожидаются встречи с руководителями международных информагентств в формате вопросы-ответы, с иностранными инвесторами, и совместно с главой КНР — с участниками Российско-китайского энергетического форума. Помимо этого, Путин проведет встречу с главами крупнейших иностранных компаний, а также двусторонние переговоры с главами Болгарии, Армении, генеральным секретарем ООН, премьером федеральной земли Саксония.

Понятно, впрочем, что ПМЭФ — это в том числе глобальная площадка для встреч и установления самых разных, многосторонних политических и экономических контактов. И, кстати, первые заявления о том, чтобы расширять экономические сотрудничество и стратегическое партнерство с Россией прозвучали буквально в ходе церемонии открытия форума.

К примеру, сегодня, на полях ПМЭФ, посол Катара в РФ Фахад бен Мухаммед Аль-Аттыйя заявил о том, что участие его страны в форуме — это "часть плана по расширению нашего дальнейшего инвестиционного и экономического сотрудничества с Россией. Мы хотим ознакомиться с открытыми в России экономическими возможностями.

И мы хотим, чтобы бизнесмены и инвесторы из государства Катар, которых объединяет под своим крылом Торгово-экономическая палата, были активным звеном в расширении нашего партнерства". Учитывая опыт прошлых форумов, уже сейчас можно сказать, что таких заявлений, которые будут подкреплены реальными договоренностями и контрактами, за дни форума прозвучит немало.

При этом, первое рабочее мероприятие, открывшее сегодня ПМЭФ носит весьма характерное название: "Российская экономика в поисках стимулов роста". И, думается, что для российской, принимающей стороны, этот девиз будет определяющим в течение всех дней проведения мероприятия.