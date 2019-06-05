Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенатору Зинаиде Драгункиной тщательно рассмотреть вопрос об установке памятника Примирения в Крыму, который посвящен окончанию Гражданской войны.
Эту тему на Ливадийском форуме поднял князь Никита Лобанов-Ростовский. Он высказал возмущение тем, что его инициатива по установке памятника, которую одобрили российский лидер Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксёнов, так и не получила реального воплощения. Он попросил тех, кто "близок к рычагам власти", исполнить поручение главы государства.
Матвиенко после его слов поручила сенаторам разобраться в том, как намерено Минкультуры реализовать в жизнь инициативу, в какие сроки, в каком состоянии в настоящее время находится проект.
В ноябре 2015-го Лобанов-Ростовский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с предложением установить памятник, символизирующий гражданское примирение потомков белых и красных.
В декабре следующего года сенатор Сергей Цеков указал, что его планируется установить в год столетия ухода с полуострова армии Врангеля.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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