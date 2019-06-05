Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила заложить в бюджете страны средства на помощь гражданам РФ, попавшим в сложную ситуацию за границей.
По ее поручению обращение в кабмин и Минфин в течение двух недель подготовит сенатор Андрей Клишас.
О какой сумме конкретно идет речь, Матвиенко не уточнила, отметила лишь, что это "не бог весть какие деньги", но помогать россиянам надо, где бы они ни были.
К данному вопросу привлек внимание президент международной ассоциации русскоязычных адвокатов Гасан Мирзоев. Он отметил, что у адвокатов часто нет денег для защиты россиян, в отношении которых организовано уголовное преследование в других государствах.
В качестве примера такой ситуации спикер привела случай бывшей помощницы экс-сенатора Александра Торшина Марии Бутиной, когда пришлось собирать средства на адвокатов для нее.
Напомним, Бутину задержали летом 2018-го в США и весной нынешнего года осудили на 1,5 года за "за деятельность в интересах в России". Приговор она обжаловала.
Фото превью: сайт Совета Федерации
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