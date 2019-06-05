Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила заложить в бюджете страны средства на помощь гражданам РФ, попавшим в сложную ситуацию за границей.



Мария Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы и попросила о помощи

По ее поручению обращение в кабмин и Минфин в течение двух недель подготовит сенатор Андрей Клишас.

О какой сумме конкретно идет речь, Матвиенко не уточнила, отметила лишь, что это "не бог весть какие деньги", но помогать россиянам надо, где бы они ни были.

К данному вопросу привлек внимание президент международной ассоциации русскоязычных адвокатов Гасан Мирзоев. Он отметил, что у адвокатов часто нет денег для защиты россиян, в отношении которых организовано уголовное преследование в других государствах.

В качестве примера такой ситуации спикер привела случай бывшей помощницы экс-сенатора Александра Торшина Марии Бутиной, когда пришлось собирать средства на адвокатов для нее.

Напомним, Бутину задержали летом 2018-го в США и весной нынешнего года осудили на 1,5 года за "за деятельность в интересах в России". Приговор она обжаловала.

Фото превью: сайт Совета Федерации

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