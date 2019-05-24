Сенатора Росселя попросили вызвать в суд по делу беглого олигарха

Сенатора от Свердловской области, бывшего главу региона Эдуарда Росселя попросили вызвать в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Об этом ходатайствовал бизнесмен Сергей Капчук, которого обвиняют в мошенничестве. По его мнению, член Совета Федерации мог знать о сделке, в результате которой, как заявляет прокуратура, предприниматель вывел деньги из бюджета Свердловской железной дороги.



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Обвинение заявило, что Капчук мог вызвать Росселя во время допроса свидетелей защиты, однако этого не сделал. Кроме того, точно неизвестно, есть ли у сенатора нужная информация. Гособвинитель попросила отказать в ходатайстве, суд ее поддержал.

Сергей Капчук 15 лет скрывался от правоохранительных органов в Великобритании, вернулся в Россию в конце прошлого года при помощи уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова.

Следствие полагает, что бизнесмен вместе с братом в 1996-97 гг. вывел 2 млрд рублей из СвЖД, которые правительство региона просило для покупки ему квартиры в Москве в счет погашения долга по налогам. Деньги, как считает следствие, были перечислены на компанию-однодневку. Документы были утверждены правительством области и управделами губернатора Эдуарда Росселя.

Капчук свою вину отрицает. По его словам, всеми делами занимались управляющий делами губернатора Сергей Туруновский и начальник СвЖД Петр Короткевич, а сам он лишь выполнял поручения.

Фото: сайт Совета Федерации

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