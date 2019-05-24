Сенатора Росселя попросили вызвать в суд по делу беглого олигарха

Сенатора от Свердловской области, бывшего главу региона Эдуарда Росселя попросили вызвать в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Об этом ходатайствовал бизнесмен Сергей Капчук, которого обвиняют в мошенничестве. По его мнению, член Совета Федерации мог знать о сделке, в результате которой, как заявляет прокуратура, предприниматель вывел деньги из бюджета Свердловской железной дороги.
Обвинение заявило, что Капчук мог вызвать Росселя во время допроса свидетелей защиты, однако этого не сделал. Кроме того, точно неизвестно, есть ли у сенатора нужная информация. Гособвинитель попросила отказать в ходатайстве, суд ее поддержал.
Сергей Капчук 15 лет скрывался от правоохранительных органов в Великобритании, вернулся в Россию в конце прошлого года при помощи уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова.
Следствие полагает, что бизнесмен вместе с братом в 1996-97 гг. вывел 2 млрд рублей из СвЖД, которые правительство региона просило для покупки ему квартиры в Москве в счет погашения долга по налогам. Деньги, как считает следствие, были перечислены на компанию-однодневку. Документы были утверждены правительством области и управделами губернатора Эдуарда Росселя.
Капчук свою вину отрицает. По его словам, всеми делами занимались управляющий делами губернатора Сергей Туруновский и начальник СвЖД Петр Короткевич, а сам он лишь выполнял поручения.
Фото: сайт Совета Федерации
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