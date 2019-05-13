В Госдуму РФ внесен законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией

В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект о праздновании в России 3 сентября Дня победы над милитаристской Японией в 1945-м году.



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Законопроект в Госдуму РФ внесла инициативная группа депутатов от партии КПРФ.

В законопроекте депутаты указывают на то, что указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября было объявлено праздником Победы над Японией. Позже, через 50 лет, в 1995-м году, в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России" данного праздника уже не оказалось.

Как считают депутаты от КПРФ, игнорирование победы над милитаристской Японией привело к тому, что часть населения современной России совсем не осведомлена о событиях войны СССР со Страной восходящего Солнца.