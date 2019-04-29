Признавшийся в любви к "ЕР" депутат ЛДПР перешел в партию власти

Депутат Юрий Чекалин известен тем, что очень полюбил партию власти. Мужчина оформил своеобразный каминг-аут и открыто признался в своих чувствах. Сердцу не прикажешь, решили коллеги депутата по ЛДПР, и исключили его из партии за оскорбление и разрушение имиджа либерал-демократов.
Депутат Чекалин, до своего признания, не был замечен в публичности. Будучи руководителем комиссии по борьбе с коррупцией, Чекалин предпочитал не высовываться.
Заявление о том, что в Волгоградской области ЛДПР всегда поддерживает стратегию "Единой России", произвело эффект разорвавшейся бомбы. Парламентарий потерял свою партию, но не место в парламенте.
В начале года область сотряс новый скандал с упоминанием Чекалина и ЛДПР. В вандале, расписавших местный офис партии обидными словами, полицейские опознали помощника депутата.
Теперь Чекалин собирается вновь бороться за местов в областной думе. Выдвигаться будет от любимой партии. Согласно правилам праймериз "Единой России", Юрию Чекалину предстоит пройти через процедуру праймериз. Политическое сообщество области с предвкушением ожидает новых откровений.
Фото: Википедия
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