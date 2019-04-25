В Волгоградской области зафиксировали падение популярности "ЕР"

В Волгоградской области падает рейтинг "Единой России". Вместе с партией власти политические очки теряют и другие представители большой тройки. Социологи отмечают, что интерес к КПРФ и ЛДПР также не возрастает.



Волгоград переводит стрелки / Новости от 11.10.2018 20:52

Наихудшие позиции у партийцев в сельской местности. Там поддержка упала до критических отметок, однако 2/3 электоральной массы проживают в областном центре. Здесь результаты не такие удручающие, но все главные конкуренты находятся в равных позициях.

Доля поддержки у либералов, коммунистов и партии власти оценивается в 22-24%. Волгоград большой город и географически очень разбросанный, много районов, поэтому интересно отследить колебания и по географическому признаку. В пригородах, например, уровень поддержки ЕдРа не превышает и 10%, а по мере удаления от регионального центра местами снижается до 7%.

Результаты исследования публикует издание "Блокнот-Волгоград". Как указывает издание, исследование проводилось одной из коммерческих организаций. Вопрос о политических предпочтениях не был основным.

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