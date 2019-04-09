Высокий уровень наркомании среди подростков отмечен в 17 регионах России

Высокий уровень наркомании среди подростков зафиксирован в 17 регионах России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова генерального прокурора России Юрия Чайки.

"Несмотря на снижение числа зарегистрированных несовершеннолетних потребителей наркотиков и больных наркоманией, значительно их количество учтено Республике Башкортостан, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, Амурской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Тюменской областях, Москве, Санкт-Петербурге", - отметил он.

За минувший год было зафиксировано более 5,6 тысяч нарушений в сфере профилактики наркомании среди несовершеннолетних, добавил генпрокурор. По его словам, федеральные исполнительные органы и органы местного самоуправления проводят недостаточную работу по профилактике подростковой наркомании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что материальный ущерб от коррупционных преступлений за минувший год составил 65,7 миллиарда рублей, что на 66% выше показателя 2017 года (39,6 миллиарда рублей). За 2018 год прокуроры добились возмещения 46,5 миллиарда рублей, тогда как в 2017 году этот показатель составил только 26,5 миллиарда рублей.

Читайте также: Мир тонет в наркоте и алкоголе? Кто первый?

Патрушев: "В России растет число несовершеннолетних наркоманов"