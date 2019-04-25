Мордовские депутаты стали в 3 раза беднее, но по-прежнему неплохо зарабатывают

Совокупный доход госсобрания самого бедного региона России составил в 2018 году 220 миллионов рублей. Годом ранее эта сумма оценивалась в 712,4 миллиона. Причиной такого резкого снижения стало банкротство одного из самых богатых людей региона.
Всего, в государственное собрание Мордовии избирается 45 человек. Республика возглавляет антирейтинг доходов и является самым закредитованным субъектом Федерации. В 2018 году сумма госдолга здесь выросла на 7%, а рыночного, и вовсе, на 10%. Регион все свои расходы вынужден согласовывать с министерством финансов РФ.
Исторически самым богатым мордовским депутатом был Сергей Сиушов, еще в прошлом году он декларировал свой доход в размере, без малого, полумиллиарда рублей. В этом, не заработал и одного миллиона. Причина тому- личное банкротство политика и предпринимателя. Слишком много задолжал партнерам.
В 2018 году самым богатым стал депутат Владимир Грибанов, возглавляющий местный "КС Банк", считающийся убыточным. Его доход в минувшем году составил 42,8 миллиона. На втором месте Владимир Евтеев с результатом в 20,9 миллиона. Третий по доходам Алексей Чингалев с 14 миллионами.
Самым бедным депутатом республики оказался Игорь Тараскин. Его доходы составили всего 342 000 рублей, что на 9 000 больше чем в 2017.
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