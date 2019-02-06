СМИ: школьные учебники запрещают из-за крамолы и непатриотизма

Учебник по экономике доктора экономических наук Игоря Липсица для учеников старших классов был исключен из Федерального перечня учебников из-за наличия в нем материалов, которые "не способствуют любви к Родине", сообщает Коммерсантъ. Автору ученика направленно письмо с рекомендациями по корректировке издания.

Отмечается, что по результатам проведенной Российской академией образования (РАО) экспертизы, учебник Липсица не был включен в Федеральный перечень учебников, поскольку в нем отсутствовали материалы по импортозамещению, "формирующему у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему". Эксперты заключили, что общая концепция учебника не формирует в школьниках чувство любви к Родине.

На основании экспертной оценки, издательство "Вита-Пресс" направило автору учебника письмо с соответствующими корректировками, необходимыми для возвращения издания в перечень. Издательство посоветовало дополнить учебник материалами о планах "ближайшего экономического прорыва" и об импортозамещении, а также исключить ряд вопросов для обсуждений, способных спровоцировать "негативную и неконструктивную дискуссию".

Как рассказал Игорь Липсиц в беседе с агентством, он не согласен с издательскими рекомендациями и с экспертной оценкой, однако готов внести некоторые правки для того, чтобы школы могли использовать его книгу как учебное пособие. Дополнять материал учебника "радостными словами про взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения" автор не станет. "Разучился такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу", - отметил Липсиц.

На данный момент, из всего цикла учебников по экономике за авторством доктора наук, в Федеральном перечне учебников остается лишь один учебник для учеников 9-х классов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что около 40 учебников по истории были исключены из учебных программ. Как сообщала министр образования и науки РФ Ольга Васильева, пособия не соответствовали историко-культурному стандарту.

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