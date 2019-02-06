Лукашенко снова едет к Путину обсуждать судьбу Белоруссии

6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоится в Сочи 13 февраля. Главы государств обсудят вопросы взаимодействия между Россией и Белоруссией, а также рассмотрят деятельность Союзного государства.
Помощник президента России Юрий Ушаков дополнил заявление Дмитрия Пескова, и сообщил, что диалог между Путиным и Лукашенко будет проходить в легком формате. Ушаков отметил, что это уже четвертая встреча Путина и Лукашенко за последние два месяца.
Главам государств доложат о деятельности рабочей группы интеграционного комитета. Напомним, решение о создании новой рабочей группы интеграционного комитета было принято 25 декабря после многочасовых переговоров.
Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление Дмитрия Пескова, в котором он подтвердил факт наличия противоречий между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ сделал данное заявление по итогам переговоров глав государств, которые прошли 25 декабря 2018 года.
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