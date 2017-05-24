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Источник Правда.Ру

Три года спустя: в память о теракте на "Манчестер-Арене"

Политика

В британском Манчестере готовятся отметить три года с момента взрыва в "Манчестер-Арене". Из-за ограничений по коронавирусу это будет  виртуальная церемония.

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Из-за карантина людям было рекомендовано не собираться на площади Святой Анны возле места, где от рук террориста погибли 22 человека.

Траурная служба в Манчестерском соборе будет транслироваться в прямом эфире на Facebook, а тех, кто будет смотреть, приглашают зажечь свечу в память погибших.

Как сообщили власти города, к установке готов монумент памяти жертв теракта: белокаменный "ореол", на котором в бронзе высечены имена 22 погибших и содержащий персонализированные капсулы памяти с памятными знаками, предоставленными их близкими.

Мемориал будет расположен между Кафедральным собором и музыкальной школой Четема.

Сэр Ричард Лиз, лидер Манчестерского городского совета:

"Манчестер никогда не забудет ужасные события 22 мая 2017 года. Те, кто был убит, те, кто потерял близких, и все те, чья жизнь изменилась навсегда в ту ночь, навсегда в наших мыслях. Мемориал официально откроем, как только снимем карантин".

Напомним, что сообщала "Правда.Ру" сразу после прогремевшего в Манчестере взрыва. 

В Британии предлагают вернуть смертную казнь после теракта в Манчестере

В Великобритании предложено вернуть смертную казнь за преступления, связанные с терроризмом. Инициатива прозвучала от члена партии независимости Соединенного Королевства и депутата Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон.

По словам депутата, если ее партия пройдет на выборах в парламент, вопрос смертной казни может быть даже вынесен на общенациональный референдум.

"Мы находимся в состоянии войны, но военные преступления и террор не могут взять верх… Сегодня мы должны объявить, что смертная казнь будет возвращена за террористические преступления. Профилактика лучше лечения", — заявила Эткинсон.

Если вопрос наберет достаточное число голосов, то действительно будет проведен референдум.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что о своей причастности к взрыву на стадионе в Манчестере официально заявила террористическая группировка "Исламское государство"*. Об этом в своем твиттере сообщила израильская исследовательница терроризма Рита Кац.

На скриншоте из канала запрещенной в России группировки ИГ написано, что

"воины Халифата провели амалию в городе Манчестере, в результате которой были убиты 30 и ранены 70 крестоносцев".

Число жертв теракта в Манчестере возросло до 22 человек; ранее сообщалось о 19 погибших. Еще 59 человек были ранены. Террорист привел в действие взрывное устройство после концерта американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер-Арене" вечером 22 мая, когда люди стали расходиться.

* Запрещено в России

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Темы теракт манчестер акция памяти смертная казнь
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