Украина подсчитывает потери от Крымского моста

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что страна потеряла 19 миллионов долларов из-за Крымского моста. Об этом он сказал во время интервью на радио "Свобода".

Украина теряет деньги из-за того, что теперь в порты Мариуполя и Бердянска могут заходить только суда с ограниченными параметрами. Экономическую привлекательность этих портов для судовладельцев падает.

Однако, как утверждает сенатор от республики Крым в Совете Федерации РФ Сергей Цеков, украинская стороны лишь прикрыается Крымским мостом, чтобы не отвечать за внутренние проблемы в политике и экономике, которые возникли из-за антироссийских санкций и войны в Донбассе.

"При этом Киев неоднократно объявлял, что намерен судиться с Москвой из-за Крымского моста... Но что характерно - ни одного иска по разбирательству в рамках международного морского права так и не подано... Потому что все эти потери существуют только в воображении чиновников в Киеве - в суде их подкрепить банально нечем", - заявил Цеков.

"Мост по определению портам Украины и России проблем принести не может. Это, условно говоря, сказки для дураков", - заключил он.