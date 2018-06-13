СМИ: Поклонская начнет сажать депутатов?

Председатель Государственной думы Наталья Поклонская инициировала в отношении нескольких ее коллег проверку. К проверке будут подключены правоохранительные органы. Напомним, что действует Поклонская как председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.
Она заявила, что у нее достаточное количество обращений, на которые она не может не обратить внимание комиссии. Поклонская уточняет, что в обращениях идет речь о том, что некоторые депутаты предоставили некорректную информацию по поводу своих доходов и имущества.
Поклонская подчеркивает, что специально не оглашает фамилии подозреваемых. Это, по ее мнению, пойдет лишь на благо следствию и исключит какие-либо провокации. Поклонская также пообещала, что рассмотрит все обращения, поступившие к ней.
Отдельно председатель Госдумы прокомментировала ситуацию с Леонидом Слуцким, главой комитета Госдумы по международным делам. Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил Слуцкого в коррупционных махинациях. Поклонская объявила, что по поводу Слуцкого никаких обращений к ней не поступало.
Как сказала Поклонская, та самая "квартира" Слуцкого, о которой говорится в видеоролике Навального, задекларирована. Глава комитета Госдумы по международным делам заявил в свою очередь, что пентхаус принадлежит его супруге и приобретен за честные деньги.
По словам Натальи Поклонской, заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе состоится в четверг, 21 июня.
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