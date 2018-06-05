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Источник Правда.Ру

Польша отдаст под контроль США "Шелковый путь" Китая

Политика

Власти Польши хотят разрешить США разместить на своей территории постоянную военную базу. Зарубежные эксперты считают, что страна хочет стать новым партнером Вашингтона в Европе вместо Германии.

Польша отдаст под контроль США "Шелковый путь" Китая. 387700.jpeg
Фото: http://www.eucom.mil

Пока государства не могут договориться по поводу строительства "Северного потока-2", правительство Польши времени не теряет. Военная база штатов удовлетворит сразу несколько интересов: не только станет сдерживающим фактором для России, но и будет контролировать один из главных узлов Балканского шелкового пути.

Китай строит высокоскоростную железную дорогу между столицами Венгрии и Сербии, которая должна пройти дальше на юг через Балканы, соединившись с греческим портом Пирей. Но проект может расшириться и на север, через Словакию, а затем и Польшу. Вашингтону необходимо контролировать этот торговый путь Китая в ЕС, считают эксперты.

Сейчас главной торговой артерией между Европой и Азией является Евразийский сухопутный мост, который проходит через Россию. Если китайский проект осуществится, то надобность в нем отпадет. Таким образом, укрепится "Союз трех морей", который предполагает объединение стран Балтийского, Черного и Адриатического морей в вопросах экономики и энергетики. Это может обернуться большими потерями для Германии и России.

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"Польша — это троянский конь США в Европе"
Темы США Европа Россия Польша торговля торговые пути Шелковый путь
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