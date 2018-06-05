Польша отдаст под контроль США "Шелковый путь" Китая

Власти Польши хотят разрешить США разместить на своей территории постоянную военную базу. Зарубежные эксперты считают, что страна хочет стать новым партнером Вашингтона в Европе вместо Германии.

Фото: http://www.eucom.mil

Пока государства не могут договориться по поводу строительства "Северного потока-2", правительство Польши времени не теряет. Военная база штатов удовлетворит сразу несколько интересов: не только станет сдерживающим фактором для России, но и будет контролировать один из главных узлов Балканского шелкового пути.

Китай строит высокоскоростную железную дорогу между столицами Венгрии и Сербии, которая должна пройти дальше на юг через Балканы, соединившись с греческим портом Пирей. Но проект может расшириться и на север, через Словакию, а затем и Польшу. Вашингтону необходимо контролировать этот торговый путь Китая в ЕС, считают эксперты.

Сейчас главной торговой артерией между Европой и Азией является Евразийский сухопутный мост, который проходит через Россию. Если китайский проект осуществится, то надобность в нем отпадет. Таким образом, укрепится "Союз трех морей", который предполагает объединение стран Балтийского, Черного и Адриатического морей в вопросах экономики и энергетики. Это может обернуться большими потерями для Германии и России.

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