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Источник Правда.Ру

АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу

Политика

Член тюменского отделения "Единой России" Вера Синяева обвинила российского лидера Владимира Путина во лжи. Это произошло на акции против повышения пенсионного возраста, организованной Российской коммунистической рабочей партией (РКРП), отмечает Znak. com.


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Синяева пояснила свою позицию, заявив, что, голосуя за Путина, она голосовала за стабильность. Однако президент, человек военный, не сдержал слова и обманул. Свой приход на митинг РКРП спикер объяснила так: ее однопартийцы ничего подобного не организуют, а о проблеме надо заявить. Также Синяева отметила, что после такого заявления у нее могут быть проблемы.

СМИ отмечают, что сперва участники митинга не хотели слушать представителя "Единой России", однако завершила свой спич Синяева уже под овации.

Напомним, что в середине июня правительство инициировало повышение пенсионного возраста: для мужчин, которые раньше могли уйти на заслуженный отдых в 60, до 65, а для женщин — с 55 до 63. Эта идея вызвала бурную реакцию в провинции: в городах прошли протестные митинги.

Ранее "Правда.Ру", ссылаясь на инсайдерский телеграм-канал "Пяр во время чумы", рассказала, что реформу, отрицательно влияющую на рейтинг президента, посоветовали Путину провести Алексей Кудрин и Сергей Кириенко.

Они же уговорили начать проект "под шумок" открытия ЧМ. Кудрин и Кириенко, мотивировали необходимость реформы тем, что уже в 2019 году пенсии будет платить нечем, а также тем, что если удастся все сделать быстро, то последствия для рейтингов власти будут минимальными.

Однако, убеждены источники "Пяр во время чумы", "ни Кудрин, ни Кириенко не сказали Путину, что имеющиеся в АП выкладки социологов указывают на формирование долгосрочного и глубинного негатива населения в адрес власти в результате этой реформы".

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Темы митинг Россия пенсия протест пенсионная реформа
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