МВФ взялся за удушение Иордании

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В Аммане проходят массовые забастовки рабочих и представителей профсоюзов. Люди выступают против повышения налогов. Закон разработали после того, как государство заключило соглашение с Международным валютным фондом.

Документ предусматривает существенный рост подоходного налога. Пороговый уровень сбора будет значительно снижен, при этом более высокие ставки будут взиматься с банков и промышленных компаний. Это заложено в трехлетней программе МВФ по увеличению доходов государства. К 2021 году такие меры должны привести к сокращению государственного долга Иордании до 77% валового внутреннего продукта.

Но жители Иордании выступили против инициативы. Представители профсоюзов работников государственного и частного секторов вышли на улицы Аммана. Они обвиняют государство в коррупции и растрачивании бюджета. Люди устали от постоянного роста налогов. В этом году Иордания уже увеличила пошлины на многие продукты питания и потребительские товары, установила 16%-ный налог с продаж.

«Я почти ничего не могу с таким доходом. Мы облагаемся налогом за воздух, которым мы дышим, и теперь они также хотят отобрать наши зарплаты. Всем известно, что закон несправедлив, и его нужно отозвать », - сказал агентству Reuters Хатем Самара.

При этом в стране повсеместно уклоняются от налогов как физические лица, так и компании. Правительство Иордании и МВФ считают, что только 4% граждан заплатили налог на прибыль. А 132 тысячи организаций не выплачивают сборы вовсе. Несмотря на критику, власти Иордании считают, что, благодаря реформам, королевству удастся побороть социальное расслоение, так как закон затрагивает в большей степени людей с высоким доходом и не касается работников с низкими зарплатами.