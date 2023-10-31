Загадочная ситуация с выброшенной на берег глубоководной рыбой на пляже в Калифорнии

2:34 Your browser does not support the audio element. Непознанное

На пляже в Южной Калифорнии недавно была обнаружена странная черная рыба с длинным стеблем на голове. По данным представителей государственного парка Кристал-Коув, это уже второй случай, когда такой вид рыбы оказывается на берегу за последние несколько лет.

Фото: openverse by Helder da Rocha is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты идентифицировали эту необычную рыбу как самку тихоокеанской футбольной рыбы (Himantolophus sagamius), которая обитает на глубинах от 600 до 1000 метров в Тихом океане. Этот случай повторяет события, произошедшие в мае 2021 года, когда на пляже была найдена другая рыба того же вида.

"Увидеть живого удильщика целиком — это редкость, и неизвестно, как и почему эта рыба оказалась на берегу. У этой рыбы зубы, похожие на заостренные осколки стекла, они прозрачны, и ее большой рот способен всасывать и проглатывать добычу, даже если она по размеру сравнима с ее собственным телом" — представители государственного парка Кристал-Коув написали в своем сообщении на Facebook.

Согласно данным Калифорнийской академии наук, тихоокеанская футбольная рыба представляет собой один из более чем 300 видов удильщиков, обитающих в глубоководных водах по всему миру. Самки этого вида могут достигать длины в примерно 61 сантиметр, что в 10 раз больше, чем самцы.

Сезонный спасатель случайно обнаружил мертвую рыбу-удильщика на пляже Моро недалеко от штаб-квартиры спасателей. Официальные лица отметили, что это произошло даже в пятницу 13-го. Образец был впоследствии передан для анализа в Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы. Размер этой рыбы составлял около 36 см от рта до хвостового плавника, и это открытие предоставит ценные сведения о жизни тихоокеанской футбольной рыбы, поскольку в мире было собрано всего около 30 экземпляров этого вида.

Рыбу изучили, а затем передали в Музей естественной истории в Лос-Анджелесе, где также хранится рыба того же вида, найденная в 2021 году. Это позволит сохранить образцы и использовать их для научных исследований.

Причина выброса на мель остается загадкой, но это событие подчеркивает удивительное разнообразие морской жизни, скрывающейся под поверхностью воды в охраняемых морских районах Калифорнии, как указано в сообщении на Facebook.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.