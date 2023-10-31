На пляже в Южной Калифорнии недавно была обнаружена странная черная рыба с длинным стеблем на голове. По данным представителей государственного парка Кристал-Коув, это уже второй случай, когда такой вид рыбы оказывается на берегу за последние несколько лет.
Эксперты идентифицировали эту необычную рыбу как самку тихоокеанской футбольной рыбы (Himantolophus sagamius), которая обитает на глубинах от 600 до 1000 метров в Тихом океане. Этот случай повторяет события, произошедшие в мае 2021 года, когда на пляже была найдена другая рыба того же вида.
"Увидеть живого удильщика целиком — это редкость, и неизвестно, как и почему эта рыба оказалась на берегу. У этой рыбы зубы, похожие на заостренные осколки стекла, они прозрачны, и ее большой рот способен всасывать и проглатывать добычу, даже если она по размеру сравнима с ее собственным телом" — представители государственного парка Кристал-Коув написали в своем сообщении на Facebook.
Согласно данным Калифорнийской академии наук, тихоокеанская футбольная рыба представляет собой один из более чем 300 видов удильщиков, обитающих в глубоководных водах по всему миру. Самки этого вида могут достигать длины в примерно 61 сантиметр, что в 10 раз больше, чем самцы.
Сезонный спасатель случайно обнаружил мертвую рыбу-удильщика на пляже Моро недалеко от штаб-квартиры спасателей. Официальные лица отметили, что это произошло даже в пятницу 13-го. Образец был впоследствии передан для анализа в Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы. Размер этой рыбы составлял около 36 см от рта до хвостового плавника, и это открытие предоставит ценные сведения о жизни тихоокеанской футбольной рыбы, поскольку в мире было собрано всего около 30 экземпляров этого вида.
Рыбу изучили, а затем передали в Музей естественной истории в Лос-Анджелесе, где также хранится рыба того же вида, найденная в 2021 году. Это позволит сохранить образцы и использовать их для научных исследований.
Причина выброса на мель остается загадкой, но это событие подчеркивает удивительное разнообразие морской жизни, скрывающейся под поверхностью воды в охраняемых морских районах Калифорнии, как указано в сообщении на Facebook.
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