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NASA обнаружило первый образец потенциально опасного астероида c возможными признаками жизни

3:53
Непознанное

NASA прокомментировала образец, собранный миссией OSIRIS-REx с астероида Бенну. 

NASA обнаружило первый образец потенциально опасного астероида c возможными признаками жизни
Фото: openverse

Собранный образец, который весит от 100 до 250 грамм каменистого космического материала с поверхности астероида Бенну, был анонсирован учеными на пресс-конференции, проведенной в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне в среду, 11 октября.

Данный образец был представлен через две недели после успешного возвращения на Землю аппарата 24 сентября. После семилетнего путешествия на расстояние 6,4 миллиона километров туда и обратно, капсула приземлилась в пустыне Юты с успешным разворачиванием парашюта, и затем была доставлена в Космический центр Джонсона для начала анализа ее содержимого и поиска признаков жизни за пределами Земли.

Астероид Бенну, который считается потенциально опасным объектом и имеет вероятность столкновения с Землей в 2182 году, составляющую 1 из 2700, привлекает внимание ученых не только своими возможными угрозами, но и потому, что он может содержать внеземные молекулы, которые помогут понять происхождение жизни на Земле.

Администратор НАСА Билл Нельсон отметил:

"Это самый большой образец астероида, богатый углеродом, когда-либо возвращенный на Землю. Молекулы углерода и воды — именно те элементы, которые мы искали. Это ключевые компоненты в формировании нашей собственной планеты и помогут нам разгадать происхождение элементов, которые могли привести к появлению жизни".

Вода на Земле, вероятно, появилась здесь в результате столкновений с астероидами и кометами, но вода — не единственный материал, который мог прибыть из космоса. Образец с астероида Бенну содержит строительные блоки жизни и углерод, который может включать множество первичных молекул, присутствующих при возникновении жизни на Земле.

Ученые также ссылаются на обнаружение нуклеиновых оснований РНК, таких как урацил, на другом астероиде Рюгу, собранном космическим кораблем Хаябуса2 японского агентства аэрокосмических исследований. Они надеются, что образец с астероида Бенну также содержит подобные потенциальные предшественники биологических молекул Земли.

"По мере того как мы исследуем древние загадки, хранящиеся в образце с астероида Бенну, мы раскрываем капсулу времени, которая предоставляет нам глубокое понимание происхождения нашей Солнечной системы. Обилие материала, богатого углеродом, и наличие водосодержащих глинистых минералов — это лишь начало. Эти открытия, сделанные возможными благодаря передовой науке и многолетнему сотрудничеству, вдохновляют нас на более глубокое понимание не только нашей космической окружающей среды, но и потенциала жизни во Вселенной", — Данте Лауретта, главный исследователь миссии OSIRIS-RE.

Сбор образца был результатом почти двухлетнего исследлвания места посадки на каменистой поверхности астероида Бенну. Капсула OSIRIS-REx использовала заряд азота из своего механизма сбора проб, называемого Touch-and-Go, чтобы контактировать с астероидом, что не только помогло приземлению, но и предотвратило погружение корабля сквозь астероид.

В результате этого контакта астероид выпустил каменные обломки и пыль, некоторые из которых были успешно собраны в контейнер на борту OSIRIS-REx. После этого корабль покинул астероид, совершил ряд маневров и направился на Землю, где успешно приземлился в мае 2021 года.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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