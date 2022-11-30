Хиромант Чурон: вероятность счастливого брака можно прочитать по руке

Многие перспективы на любовном фронте специалист может узнать по линиям на руке, заверила хиромант Татьяна Чурон.

На ладони каждого человека есть линия брака, располагающаяся ниже мизинца, пояснила она. Чёткие контуры линии и её горизонтальное расположение обещают счастливый брак с единственным партнером, то есть в союзе будут отсутствовать измены и существенные разногласия.

"Если линия брака изгибается книзу, значит, чувства со временем могут ослабнуть и, возможно, партнеры расстанутся", — пояснила Чурон в интервью сайту Москва 24.

Она уточнила, что короткий размер линии означает непродолжительные отношения, а вот наличие нескольких "чёрточек" не предвещает множество браков. Это говорит о возможных любовных связях или даже просто о сильном влечении к кому-то.

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