Хиромант объяснил, как по рукам распознать "гулящего" мужчину

Женщине, которая планирует завязать отношения с мужчиной, но при этом не хочет рисковать, достаточно посмотреть на его руки, чтобы понять, имеется ли у него склонность к изменам. Любителя погулять "налево" выдадут три простых признака, уверен хиромант Иван Громов. Их он назвал в беседе с "Пятым каналом".

По словам специалиста, любителя новых ощущений и приключений на стороне выдадут его ладони, а точнее холмы Луны и Венеры на них. Если они выделяются и кажутся припухшими, даже если человек худого телосложения, это указывает на его чрезвычайную любвеобильность. Таким людям, обычно, мало постоянной устойчивой связи с одним человеком — она их не устраивает, заметил практик.

О склонности к изменам и предательству не меньше скажет и форма мизинца правой руки, добавил эксперт по рукам. Насторожиться нужно, если мизинец очень короткий, вывернут в какую-то сторону или на фоне других пальцев как-то выделяется, хотя явных причин (например, перелома) для этого нет.

Сигналом для женщины может стать и линия головы на руке избранника. Имеются в виду случаи, когда линия неожиданно резко уходит по руке вниз, пояснил Громов. По его словам, это выдаёт эмоционально и морально неуравновешенного человека. Такой мужчина может совершать резкие, необдуманные действия, а измена часто так и происходит — ошибки совершаются под влиянием каких-то эмоций.

Уберечь себя на 100% от измены любимого человека, имея в виду только эти три признака, конечно, не получится, однако шансы защититься от горького разочарования в любви они существенно повышают, заключил хиромант.

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