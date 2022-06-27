Привлечь в кошелёк деньги можно не только красными трусами на люстре

Чтобы разбогатеть, можно лучше учиться, больше работать, чаще просматривать интересные вакансии. Но немного помочь судьбе приманить к себе деньги можно также при помощи народных испытанных способов.

Как выяснили журналисты интернет-издания "Подмосковье Сегодня", таких способов существует немало. Среди них есть всем известные ритуалы, например, когда требуется потереть уличную скульптуру за определённое место, которое, как правило, уже затёрто до блеска.

Ещё одной известной манипуляцией являются "красные трусы на люстре", которые, по убеждению многих, "работают", несмотря на внешнюю нелепость.

Можно в полнолуние "заряжать" деньги на прибыль. Ритуал здесь несложный: нужно взять купюру, желательно как можно большего достоинства, сложить треугольником, и, стоя лицом к окну, произнести волшебные слова.

"Как Луна притягивает день и ночь, так пусть этот талисман притягивает ко мне деньги, богатства, золотые вещи. Я их сберегу, на пустяки не потрачу, приумножу и пущу в дело. Пусть сила Луны мне в том помогает", — такое "заклинание" нужно произнести. "Заряженную" купюру тратить после ритуала нельзя.

Есть совсем простые манипуляции для привлечения денег — например, носить в кошельке лавровый лист. Существует и вполне современный способ: можно вместо телефона поставить на зарядке кошелёк. Для этого достаточно просто воткнуть зарядное устройство в розетку, а конец, который обычно втыкается в телефон, спрятать в кошелёк.