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Автор Ирина Шлионская

Точного рецепта нет: финансовый успех зависит от типа личности

Общество » Семья » Кошелек

Сложно найти человека, который не мечтал бы разбогатеть. Но секрет финансового успеха известен немногим. Так, специалисты из Университета штата Джорджия в Соединённых Штатах пришли к выводу, что принятию верных решений в сфере финансов способствуют не столько опыт или рекомендации консультантов, а в первую очередь тип личности человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

 

Три типа и пять качеств

У психологов есть понятие "Большая пятёрка". Это совокупность таких личностных черт, как открытость опыту или интеллект, сознательность или добросовестность, доброжелательность, экстраверсия, и, наконец, невротизм (под последним подразумеваются тревожность, возбудимость и неуверенность в себе).

В ходе исследования авторы опросили 395 человек. Им предложили вопросы на выявление типа личности ("контролируемый", "чрезмерно контролируемый" и "устойчивый"), черт "Большой пятёрки", а также уровня счастья и финансового поведения.

Склонность к авантюрам

Среди опрошенных оказалось больше всего "чрезмерно контролируемых". Представители этой категории не любят авантюры. Так, они не станут инвестировать в проект, который может принести много денег, но требует финансовых рисков. Эти люди обладали такими чертами, как покладистость или добросовестность, но им не была свойственна экстраверсия.

Две другие категории оказались более склонны рисковать. Так, "устойчивые" экстраверты обладали ещё и такими характеристиками, как приспособленность, стабильность, открытость. И обычно у них отсутствовал невротизм.

"Контролируемым" же в меньшей степени была свойственна сознательность, но зато им были присущи невротизм и экстраверсия. Также они были склонны к очень высокой степени риска. Например, вложению денег без особых гарантий с перспективой высокой прибыли или взятию кредитов без уверенности в их отдаче.

Доверяй, но проверяй!

 

В итоге выяснилось, что наиболее успешны в финансах люди из второй группы — приспособленные и устойчивые экстраверты, которые при этом не являлись невротиками.

По словам учёных, представители данного типа готовы к рискам, но при этом они всё тщательно просчитывают, стараясь не переоценивать возможный результат, а также учитывают последствия своих действий. Так, они не станут бездумно скупать скакнувшие в цене акции или вкладывать средства в сомнительные проекты. Но если есть серьёзные основания полагать, что проект приведёт к успеху, то они займутся им.

Однако, чтобы спрогнозировать успешность того или иного предприятия, ещё нужно обладать определённым складом мышления. А эти вещи уже не поддаются тестированию, так как здесь речь идёт скорее о смеси логики и интуиции, позволяющей предвидеть разворот событий. Так что точного рецепта, как стать богатым, никакие эксперты предложить пока не могут.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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