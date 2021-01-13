Документы ЦРУ по НЛО больше не секретны - их может скачать любой

Тысячи файлов ЦРУ о неопознанных летающих объектах теперь скачивают в открытом доступе.

Документы были опубликованы на сайте Black Vault, которым руководит активист движения "За свободу информации" Джон Гринвальд-младший.

ЦРУ утверждает, что в этой подборке документов содержится вся имеющаяся у него информация о "неопознанных воздушных явлениях (UAP), которые правительство США называет НЛО".

Загружаемый архив является результатом того, что Greenewald в течение многих лет подавал 10 000 запросов, руководствуясь принципом о свободе информации, и сканировал тысячи страниц вручную. На веб-сайт было загружено более 2,2 миллиона страниц.

В блоге The Black Vault говорится, что ЦРУ создало компакт-диск, содержащий ранее выпущенные записи, а также те, которые Black Vault пытался вскрыть. Чтобы обеспечить как можно более полную запись документов, Black Vault приобрела этот компакт-диск в прошлом году.

Транш документов содержит много увлекательных файлов о необъяснимых контактах, в том числе увлекательный рассказ о таинственном "чудо-взрыве в маленьком российском городе".

Гринвальд говорит, что ЦРУ "было далеко не полезным в его стремлении сделать документы доступными для общественности":