Специалисты восстановили голос мумии возрастом 3000 лет

Британским историкам совместно с инженерами удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте. Специалисты смогли заставить его "произнести" несколько звуков.

В этом им помог компьютерный томограф и трехмерный сканер.

"На саркофаге Несьямуна написано о том, что он вел праведную жизнь: он обращался к богам с просьбой вернуть ему дар речи, чтобы он мог рассказать о себе и получить право на вечную загробную жизнь", - сообщили ученые.

Благодаря отличному состоянию связок и других органов речи, мумию жреца Несьямуна смогли заставить "говорить".

Мумия жреца Несьямуна — один из знаменитых артефактов Древнего Египта. Эту мумию завезли в Великобританию еще в 1823 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте обнаружили мумию возрастом 2000 лет.