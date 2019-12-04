Норвежские археологи обнаружили корабль эпохи викингов

Ученые с помощью георадара с высоким разрешением нашли на норвежском острове Смёла останки корабля викингов. Скорее всего, корабль - это часть кургана, который использовали для погребения важных лиц. Исследователи пока не знают, есть ли внутри корабль какие-либо скелеты.

Ученые считают, что длина обнаруженного судна равна 16-17 метрам. Сам корабль датирован более чем 1000 лет, он относится к эпохе викингов, а может быть, и к более ранней эпохе.

С помощью радарных снимков специалисты выяснили, что у корабля почти полностью разрушены носовая и хвостовая части, а сам корпус находится в хорошем состоянии. Также радар показал и останки двух домов, которые были частью поселения викингов. Точный возраст строений неизвестен.

В районе обнаружения корабля археологи планируют провести масштабное исследование.